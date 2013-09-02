День независимости в Намангане встретили салютом

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. В канун Дня независимости Амфитеатр детского парка "Кичкинтой" Намангана стал центром повсеместно проходящих в области праздничных торжеств, посвященных 22-й годовщине обретения Узбекистаном государственного суверенитета.

На закате дня красочно оформленный амфитеатр заполнили нарядно одетые представители трудовых коллективов, общественности, учащейся молодежи из всех регионов области.

Торжественная мелодия возвестила о начале праздника. Перед его участниками с приветственной речью выступил хоким области сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. От всей души поздравив приглашенных и в их лице всех жителей области со знаменательной датой в жизни народа, он с гордостью напомнил о впечатляющих достижениях Республики за годы независимости, в которые весомый вклад внесли трудящиеся области. "Об этом ярко свидетельствует награждение накануне Дня независимости Указами Президента страны почетными званиями, орденами и медалями большой группы тружеников области", – сказал руководитель области.

Исполнением Государственного гимна Республики Узбекистан завершилась официальная часть празднества.

Затем ареной амфитеатра надолго завладели мастера искусств и самодеятельные артисты, представившие яркую программу большого праздничного концерта. Под горячие аплодисменты зрителей были исполнены задушевные песни о Родине, любви, дружбе, зажигательные узбекские танцы и танцы других народностей. Овацией были встречены выступления известных столичных исполнителей.

Завершилось это незабываемое зрелище разноцветным фейерверком в небе над амфитеатром.

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