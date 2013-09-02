Музейщики Намангана обсудили свои задачи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Вчера в областном краеведческом музее Намангана состоялась конференция, посвященная проблемам развития музеев и путям их решения, в которой приняли участие представители областного хокимията, управления культуры и спорта и ряда музеев области.

По повестке дня выступили помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов, заместитель начальника управления по делам культуры и спорта Озода Усманова, директор областного краеведческого музея Иброхим Юсупов, специалист информационно-ресурсного центра областного хокимията Феруза Отахонова, доценты Эркин Мирзаалиев и Ахмаджон Сиддиков и другие.

Докладчики отметили, что за годы независимости в Узбекистане был принят целый ряд законодательных документов, направленных на совершенствование работы музеев. "Так, в области имеется 2 крупных музея – краеведческий и Дом-музей памяти и почестей, а также 6 народных музеев, которые активно ведут научно-исследовательскую работу, пополняют экспозицию и фонды", – подчеркнула заместитель директора Наманганского областного краеведческого музея Латифа Ахмадалиева.

Подтверждением ее слов стала выставка, организованная коллективами музеев области. Темой ее стали достижения за годы независимости во всех районах области.

В номинации "Образцовая экспозиция" победили работники Уйчинского народного музея, самые редкие экспонаты представили сотрудники Чустского народного музея, самой лучшей признана экспозиция Касансайского народного музея, где ярко отражена история и действительность.

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