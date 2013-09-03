Праздничные подарки сотрудникам органов внутренних дел Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. К Дню независимости сотрудники милиции Наманганской области получили в подарок – новенькое двухтажного здание для кавалерийской группы батальона патрульно-постовой службы.

Здание построено согласно постановлению Президента от 21 июня 2012 года "О мерах по повышению ответственности и эффективности деятельности подразделений патрульно-постовой службы Республики Узбекистан".

В новом здании есть казармы и служебные помещения, оснащенные современнной мебелью, душ и санузел, предусмотрены кабинеты для фельшера-ветеринара, приведены в порядок и конюшни. На эти цели затрачено свыше 520 млн. сумов бюджетных средств.

Аналогичная работа проведена и в питомнике служебного собаководства областного УВД, созданы все условия для милиционеров-кинологов и их четвероногих питомцев.

А на днях вступил в строй мост через Нарын на 93-м км Ферганской кольцевой автодороги, который считается категорированным объектом и охраняется отделом охраны Нарынского РОВД Наманганского облУВД.

Дорожно-ремонтные работы осуществлялись согласно постановлению Кабинета Министров от 27 марта 2013 года "О программе капитального ремонта дорог международного и государственного значения на 2013 год". на эти цели было выделено 915 млн. сумов бюджетных средств.

Силами победившей на торгах ЧФ "Металлист" дорожно-ремонтные работы проведены качественно и в срок. Кроме того, здесь же построена казарма для личного состава отдела охраны, современное уютное здание оснащено всем необходимым оборудованием, мебелью, средствами связи и видеонаблюдения за движением транспорта и людей. Предусмотрена и автономная система отопления и энергоснабжения – имеется резервная линия и электрический генератор с запасом топлива, столовая, спортивный уголок.

В ходе торжественного открытия этих объектов, прошедших в День независимости 1 сентября, приняли участие и выступили хоким области, сенатор Олий Мажлиса Б. Юсупов, прокурор области А. Хусаинов, начальник облУВД, полковник Б. Курбонов.

Они тепло поздравили представителей государственных и общественных организаций, сотрудников и ветеранов УВД с 22-летием независимости Узбекистана, пожелали всем успехов.

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