



В первый учебный день



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября в общеобразовательной школе № 23 города Ферганы состоялось мероприятие на тему "Праздник Дня независимости и новый учебный год, День знаний", посвященное 22-летию Государственной независимости Республики Узбекистан. Цель мероприятия заключалась в пропаганде среди населения успехов, достигнутых в стране за годы независимости, поздравлении учащихся с новым учебным годом. В нем приняли участие представители первичных партийных организаций, ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", культурно-просветительского центра, преподаватели общеобразовательной школы и другие. В ходе мероприятия докладчики подчеркнули, что за годы независимости повысилось национальное самосознание народа, появилась возможность продемонстрировать всему миру возможности и огромный потенциал Узбекистана. Подчеркнута необходимость воспитания молодежи в патриотическом духе, привлечения одаренной молодежи к активному участию в общественной работе. Также участников мероприятия поздравили с новым учебным годом и пожелали им успехов в новых начинаниях. В этот день для учащейся молодежи проведены уроки по истории независимости Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи