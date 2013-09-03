Ислам Каримов поздравил Президента Вьетнама

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравительную телеграмму в адрес Президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости Вьетнама отмечается 2 сентября. В этот день в 1945 году лидер коммунистического движения страны Хо Ши Мин обнародовал декларацию, которая провозглашала независимость Вьетнама.

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