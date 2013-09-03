В Навои сдан в эксплуатацию новый Дом счастья

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. В день празднования 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан в Навои сдан в эксплуатацию Дом счастья, где молодые навоийцы будут совершать свои бракосочетания.

Выступивший на церемонии сдачи в эксплуатацию здания хоким Навоийской области Эркинжон Турдимов подчеркнул: "Я уверен, что в этом прекрасном Доме счастья молодые юноши и девушки отныне будут навечно скреплять свой союз любви, союз создания новой, молодой семьи, союз будущего своего счастья. Это здание будет олицетворением молодости, чистоты и красоты".

Объект сметной стоимостью 1 миллиард 800 миллионов сумов в намеченные сроки построили и сдали в эксплуатацию строители организации "Тимур Малик".

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