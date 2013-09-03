Пан Ги Мун поздравил Ислама Каримова с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступила поздравительная телеграмма от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна по случаю 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В своем поздравлении Генсек ООН выразил Президенту, правительству и народу Республики Узбекистан свои самые искренние поздравления по случаю Дня независимости.

"Каждая страна уникальна своей культурой, историей и достижениями. В то же время они связаны общими узами во все более взаимопереплетенном мире. Все государства-члены ООН, независимо от их величины или богатства, играют важную роль в построении лучшего будущего для своих народов и нашей планеты в целом", – сказал Пан Ги Мун.

С его слов, ООН является основной площадкой для создания более безопасного и устойчивого будущего. "За последние годы мы достигли многого, в том числе глобальной мобилизации в поддержку Целей развития тысячелетия. Тем не менее, для достижения целей устойчивого развития многое еще предстоит осуществить до и после 2015 года", – отметил генеральный секретарь ООН.

В завершение Пан Ги Мун подчеркнул, что активное участие Узбекистана в работе ООН имеет важное значение в продвижении общих целей по обеспечению мира, развития и прав человека для всех, направив Исламу Каримову уверения в своем самом высоком уважении.

УЗИНФОРМ