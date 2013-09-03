



Иностранные лидеры поздравляют Президента Узбекистана с Днем независимости



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов продолжает получать поздравительные телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций по случаю 22-й годовщины независимости Республики. Поздравления, в частности, направили король Испании, эмир Катара, президенты Республики Корея, Армении, Йемена, Мьянмы, Бангладеш, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, генеральный секретарь ШОС, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА, председатель Туркестано-американской ассоциации, президент Общества "Сока Гаккай Интернейшнл2. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в поздравлениях выражаются искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов главе государства, а также мира, прогресса и процветания народу Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи