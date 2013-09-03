В Намангане завершился Кубок страны по айкидо

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. На днях в высшей школе спортивного мастерства Намангана прошел завершающий этап соревнований на Кубок Узбекистана по комбат-айкидо.

Свое искусство продемонстрировали более 50 спортсменов из всех областей Ферганской долины, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской областей и столицы – города Ташкента.

Больше все медалей досталось наманганцам. Так, Иномжон Исмоилов, Абдулло Ахмаджанов, Абдурахим Файзуллаев Абдухалил Жалилов, Бехзод Рахматжонов и другие их земляки одолели всех своих соперников и заняли места на высшей ступени пьедестале почета.

Победителям были вручены дипломы и почетные грамоты. Им теперь предстоит защищать честь страны на Кубке Евразии в Таджикистане.

Этот один из самых красивых видов борьбы появился в 40-х годах прошлого века благодаря усилиям японского офицера Морихея Уэсибы. В Узбекистане культивируется недавно.

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