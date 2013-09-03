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В Туракургане назначен новый хоким
03.09.2013 20:41

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. На состоявшейся на прошлой неделе внеочередной сессии Туракурганского районного Совета народных депутатов Наманганской области был рассмотрен организационный вопрос. Депутаты утвердили решение хокима области Баходира Юсупова о назначении хокимом района Жомола Низамова вместо освобожденного от этой должности Р. Аскарова.

На сессии с докладом выступил хоким области Б. Юсупов. Отметив достижения трудящихся района за годы независимости, он основное внимание обратил на допущенные руководством района недостатки, нерешенные проблемы и имеющиеся возможности, определил все болевые точки в экономике и социальной сфере, на оздоровление которых необходимо сосредоточить усилия хокимията, депутатов и всех трудящихся района.

Выступившие в прениях руководители фермерских хозяйств "Шаханд хумо куши" и "Хатича-ая" А. Хамидов и Х. Мирзаева, хоким района Ж. Низамов и другие участники сессии заверили, что сделают правильные выводы и приложат все силы, чтобы вывести район в число передовых.

Новый руководитель Туракурганского района Жомол Рашидович Низамов родился в 1957 году в Янгикурганском районе. По национальности узбек, образование высшее, в 1988 году заочно окончил юридический факультет Ташкентского госуниверситета. В 2012 году награжден медалью "Содик хизматлари учун" ("За особые заслуги").

Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим янгикурганского совхоза. С 1981 по 1993 год работал судебным исполнителем Чартакского райсуда, был юристом Чартакского районного агропромышленного объединения, занимал должность помощника прокурора Наманганской области, был старшим следователем по особо важным делам одного из ведущих отделов облпрокуратуры.

В 1993 – 1995 годах работал заместителем прокурора Учкурганского района, затем – прокурором Мингбулакского района, прокурором города Намангана, первым заместителем прокурора Наманганской области, в 2006 – 2009 годах – заместителем прокурора Бухарской области, в 2009 – 2013 годах – прокурором Учкурганского района. С 2013 года по настоящее время был заместителем прокурора Ферганской области.

УЗИНФОРМ

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