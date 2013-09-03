Количество платежных карт в Узбекистане за 7 месяцев выросло на 9%

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Узбекистана обнародовал данные о ходе развития в Республике розничной платежной системы с использованием банковских карт по итогам января-июля 2013 года.

Согласно этим данным, на 1 августа 2013 года общее число пластиковых карточек, выпущенных в обращение коммерческими банками Республики, составило около 10,370 млн. единиц. Из них, пластиковые карты физических лиц – 10 млн. 328 тысяч, корпоративные карты юридических лиц – 28 тысяч 610, корпоративные карты индивидуальных предпринимателей – 13 тысяч 504. За январь-июль общее количество банковских платежных карт увеличилось на 867 тысяч 820 штук (или 9,13%).

Количество платежных терминалов за 7 месяцев текущего года выросло на 7 тысяч 138 единиц (6,33%). ЦБ также приводит общую статистику банкоматов и инфокиосков, количество которых за этот период увеличилось с 1 тысячи 417 до 1 тысячи 619 единиц (на 14,26%).

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют несколько систем банковских карточных расчетов. С сентября 2004 года существует межбанковская платежная система Uzkart, которая обслуживает безналичные расчеты по банковским картам в национальной валюте. К ней подключены 28 коммерческих банков страны. Кроме того, в 7 банках на основе отдельных программно-технических комплексов производится обслуживание международных магнитных карточек VISA и Europay/MasterCard общей эмиссией около 128 тысяч карт.

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