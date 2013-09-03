Юбилей народного музея в Янгикургане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. На днях свое 30-летие отпраздновал народный музей Янгикурганского района Наманганской области. Прошло много времени, но с каждым годом музей становится все более популярным среди сельчан.

История музея начинается в 1983 году. Тогда местными властями был учрежден музей боевой и трудовой славы. Основной целью руководителей нового учреждения стало сохранение памяти о подвигах наших великих предков. Позже очаг культуры был преобразован в народный музей.

"В конце 80-х годов в ходе археологических раскопок было найдено множество вещественных источников прошлого. Тогда стало ясно, что музей не должен ограничиться фотографиями и картинами фронтовиков и военных действий", – говорит директор народного музея Манзура Эргашева. По ее словам, на сегодняшний день в музее 900 экспонатов, из них 600 фотографий.

"Частыми посетителями музея являются школьники, что особенно радует. В каждой встрече с музейными ценностями молодежь открывает для себя удивительный мир истории, который в свое время сильно увлек меня", – рассказывает М. Эргашева.

В первом отделе музея целая стена увешана многочисленными фотографиями почетных жителей района: военных, политиков, ученых и просто активистов. Недалеко стоит бронзовый памятник неизвестному солдату, подаренный музею одним местным мастером.

Второй отдел открывает галерею прошлого: здесь посетители могут увидеть деньги времен Российской империи, Временного правительства, СССР и первых лет независимости Узбекистана. Также здесь есть несколько образцов более древних эпох: паранджи времен Кокандского ханства немного потеряли свои яркие краски, но остались такими же красивыми, как и были двести лет назад.

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