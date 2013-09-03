Курашисты Узбекистана состязались в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. На прошлой неделе в школе высшего спортивного мастерства Намангана прошел чемпионат Узбекистана по белбогли курашу среди взрослых и женщин, в которых приняли участие 180 спортсменов со всех областей страны.

Среди мужчин в своих весовых категориях в вольном стиле победили наманганцы Абдурасул Хабибуллаев, Гиёс Мамасиддиков, Дониер Карабаев, Нуриддин Мухаммадов из Ташкентской области, Бабур Тухтасинов и Элбек Сотиболдиев (Ташкент), Кудрат Бозорбаев (Ургенч). В классическом стиле не знали себе равных Абдулло Тахиров из Намангана, Хусниддин Рузиев (Андижанская область), Зохид Исмоилов (Фергана) и другие.

Первые места среди девушек завоевали наманганка Дилноза Орифжонова, андижанка Гулхумор Дадабаева, Нафиса Ахмаджонова (Ташкент) и другие.

Победителям и призерам были вручены дипломы, медали и подарки Министерства культуры и спорта.

Кстати, чемпионы Узбекистана получили право на участие в чемпионате мира по белбогли курашу, который состоится в ноябре в России.

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