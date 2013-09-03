



Определились ленты – участники кинофорума "Золотой гепард"



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября определилась программа фильмов, которые войдут в конкурсную программу кинофорума "Золотой гепард". Стоит отметить, что ежегодно кинофорум проходит в рамках Недели искусства Art week Style.uz. Отборочная комиссия 3-го международного кинофорума пройдет с 19-24 октября. По словам организаторов в этом году принимает участие много дебютных работ. Определены конкурсанты: в категории полнометражного кино: "Лейла", "Ничего" и "Пыль в наших сердцах" и другие.

Короткометражные фильмы: "Ноябрьские огни", "Парванэ", "Качели гробовщика", "Алкоголичка".

Анимационные фильмы: "Отец", "Моираи" и другие. Полный перечень лент будет сформирован позднее. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи