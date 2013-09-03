Определились ленты – участники кинофорума "Золотой гепард"03.09.2013 22:22
ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября определилась программа фильмов, которые войдут в конкурсную программу кинофорума "Золотой гепард".
Стоит отметить, что ежегодно кинофорум проходит в рамках Недели искусства Art week Style.uz.
Отборочная комиссия 3-го международного кинофорума пройдет с 19-24 октября.
По словам организаторов в этом году принимает участие много дебютных работ. Определены конкурсанты:
- в категории полнометражного кино: "Лейла", "Ничего" и "Пыль в наших сердцах" и другие.
- Короткометражные фильмы: "Ноябрьские огни", "Парванэ", "Качели гробовщика", "Алкоголичка".
- Анимационные фильмы: "Отец", "Моираи" и другие.
Полный перечень лент будет сформирован позднее.
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