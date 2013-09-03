Узбекистан и Япония обсудили график двусторонних контактов

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като 3 сентября был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

На встрече обсуждались практические вопросы узбекско-японских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов между министерствами иностранных дел и на других уровнях. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.

Напомним, 7 июня в Ташкенте состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Японии. В них приняла участие делегация МИД Японии во главе с заместителем генерального директора Бюро по делам Европы Такеши Хикихару.

УЗИНФОРМ