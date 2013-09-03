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Улугнорский район отметил День независимости и свое 40-летие
03.09.2013 21:44

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22-ю годовщину независимости Узбекистана жители Улугнорского района Андижанской области встретили с особым энтузиазмом. Основанный на пустынных землях Центральной Ферганы, район параллельно с главным праздником всех узбекистанцев отметил свое 40-летие.

К этому двойному празднику целинники готовились с приподнятым настроем. По инициативе областного хокимията в районе развернулась большая созидательная работа, начавшаяся в мае текущего года.

"За короткое время методом хашара построены десятки объектов социально-бытового назначения. Освоено более 1,4 миллиарда сумов бюджетных средств и 6 миллиардов сумов предпринимателей и населения", – говорит первый заместитель хокима района Фозилжон Эгамов.

Так, подчеркивает он, буквально на глазах вырос торгово-бытовой комплекс в массиве Янгиобод. К услугам населения открылись салоны красоты, кафетерий прохладительных напитков и мороженого, швейный цех.

В сельском сходе граждан "Ок олтин" заработал пункт общественного питания. Здесь искусные повара предлагают фирменное блюдо улугнорцев – жареную рыбу, разводимую в местном рыбхозе.

В махалле "Обод" появился торговый комплекс. В двухэтажном современном здании расположились несколько магазинов.

В массиве "Дустлик" введен в эксплуатацию спортивный комплекс. В распоряжении детей волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, тренажерный зал. С оборудованием и оснащением инвентарем помогло областное отделение фонда развития детского спорта.

Среди объектов, возведенных за короткое время, есть и две стелы с уютными зданиями для приема гостей, построенные на въезде в район со стороны соседних Ферганской и Наманганской областей.

Как сообщил начальник районного управления благоустройства Сойибжон Носиров, в рамках подготовки к празднику реконструирован проспект Навои. Заменена система освещения, обновлены лотки, уложен асфальт, разбиты цветники, оборудованы фонтаны. Высажено более 20 тысяч саженцев цветов нескольких видов. Вдоль проспекта расположились магазины, кафе с фонтанами.

Особую радость детворе, да и каждому жителю Улугнора, доставило создание своего детского парка, которого не было здесь. Парк разместился на площади более одного гектара. В его строительстве активное участие принимали местные предприниматели Дилшодбек Каримов, Отабек Жамолдинов, Рустам Обидов и другие. Современные аттракционы, игровые автоматы, пневмоматрацы сразу же пришлись по вкусу посетителям. В центре парка забил ключом фонтан, дарящий прохладу. В общей сложности на построенных 42 объектах трудоустроено более ста человек.

"Я сорок лет проработал в системе водного хозяйства. На моей памяти подобного еще не было. С внуками выхожу на прогулку. Наступает ночь, а от изобилия иллюминации не хочется покидать парк, центральные улицы района", – делится своими впечатлениями ветеран труда Жамолдин Камолдинов.

"До Андижана 75 километров. Торжества по поводу открытия новых улиц, объектов, проходящие накануне Дня независимости в различных уголках области, смотрели лишь по телевизору. Но праздник пришел и в наш Улугнор. Сколько радости, улыбок, веселья он подарил нам. И все это благодаря независимости", – поддерживает разговор ветеран народного образования Мамлакатхон Расулова.

Труженики района встретили День независимости большими успехами в различных сферах народного хозяйства. К примеру, в махалле Бобур построено 25 комфортабельных типовых домов. Специалисты ООО "Такомил курилиш сервис", руководимого Азамджаном Вахабовым, первыми в области сдают дома в эксплуатацию.

"Новоселье совпало с праздничными мероприятиями. Довольна своим приобретением. Удобства не хуже чем в городе", – говорит новоиспеченная владелица коттеджа акушер районного медицинского объединения Гулзорахон Эгамова.

С начала же реализации постановления Президента Ислама Каримова "О дополнительных мерах по расширению масштабов строительства жилья в сельской местности" в этой махалле построено 65 подобных домов – целый массив с современной инфраструктурой.

Действительно, в Улугнор пришел настоящий праздник. Во всех четырех сельских сходах граждан были организованы праздничные мероприятия, концерты, спортивные состязания, конкурсы, выступали канатоходцы, состоялся большой концерт.

Гостями праздника стали бывшие целинники, ныне проживающие в различных уголках области и Ферганской долины. Особый почет и уважение было выказано ветеранам, осваивавшим эти безжизненные некогда просторы.

В праздничных мероприятиях принял участие хоким Андижанской области Ш.Абдурахманов.

УЗИНФОРМ

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