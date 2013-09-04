Новый аппарат "Холтер" установлен в Наманганском кардиоцентре

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Точный диагноз пациенты отделения кардиологии Наманганского областного многопрофильного медицинского центра теперь получат за полдня благодаря установленному на днях здесь германскому аппарату "Холтер".

"Если раньше мы затрачивали много времени для постановки точного диагноза, то теперь с приобретением аппаратуры "Холтер" весь процесс занимает не более суток", – говорит врач-кардиолог центра Акмаль Умаров.

Как он объясняет, все происходит достаточно легко: "Мы прикрепляем датчик (чип) к телу больного, благодаря которому в течение суток идет запись на СD-карту, встроенную в чип, на которую фиксируется изменение давления до и после приема пищи плюс показания атмосферного давления. На следующие сутки я вставляю чип в компьютер, анализирую полученные данные и назначаю больному комплексное лечение. Благодаря этому аппарату мы можем своевременно выявить скрытые формы болезни, связанные с внезапной остановкой сердца, так называемую скрытую ишемию и другие".

Так, у жительницы Мингбулакского района Дилором Ахмедовой, 1977 года рождения, после долгих и безрезультатных походов по различным врачам после посещения этого медцентра, был установлен точный диагноз, а это позволяет наконец-то получить адекватное лечение и забыть про болезнь.

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