



"Поддержка производственных отраслей – фактор развития национальной экономики"



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в профессиональном колледже бытового обслуживания Ургутского района Самаркандской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Поддержка производственных отраслей – фактор развития национальной экономики". В мероприятии, нацеленном на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, приняли участие представители районного Кенгашей политических партий, регионального управления Торгово-промышленной палаты, районной налоговой инспекции, хокимията района, районных отделений коммерческих банков, районного управления союза "Хунарманд", районного управления союза "Тадбиркор аёл", предприниматели района и другие. Участникам мероприятия предоставлена полная информация о нормативно-правовых документах, регулирующих предпринимательскую деятельность и предоставляющих льготы для частного бизнеса. Присутствующим разъяснены условия банковских кредитов, выдаваемых для развития частного предпринимательства, а также отмечена необходимость привлечения молодежи в предпринимательскую среду. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи