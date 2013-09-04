Обсуждены вопросы развития женского предпринимательства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Нурабадском районе Самаркандской области прошел семинар на тему "Привлечение женщин в бизнес", организованный Общественным фондом при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

В мероприятии участвовали женщины, желающие начать собственный бизнес, и представительницы малообеспеченных семей, сотрудники районного Комитета женщин, женских крыльев политических партий, районного отделения фонда "Махалля" и другие.

В процессе семинара, нацеленного на обучение женщин навыкам создания своего дела, разговор шел о создаваемых удобствах для женщин при открытии ими собственного бизнеса. Участникам также разъяснили пути создания своего бизнеса, получения льготных кредитов и т.д.

В заключение мероприятия активным участницам семинара были предоставлены сертификаты на получение льготных кредитов из коммерческих банков.

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