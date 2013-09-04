Пример бескорыстной благотворительности

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября по инициативе областного Общества Красного Полумесяца и спонсорской помощи ООО "Табиатан бегубор" ("Естественная бескорыстность") в Карманинском районе прошел благотворительный вечер, посвященный 22-й годовщине независимости страны.

Для одиноких престарелых, а также людей с ограниченными возможностями, приглашенных на вечер, это был настоящий знак заботы и внимания, праздник общения друг с другом за вкусным пловом и пиалой зеленого чая. Организаторы мероприятия организовали для них концерт и подарили праздничные подарки.

В связи с тем, что в текущем году исполняется 150 лет со дня образования благотворительного международного Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, обществом Красного Полумесяца Узбекистана был объявлен конкурс "Самое образцовое отделение Красного Полумесяца". На вечере председателю Конимехского отделения общества Ойсаре Буроновой, ставшей обладательницей одно из призовых мест смотра, был вручен диплом и памятный подарок республиканского Общества Красного Полумесяца.

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