Главы Туркменистана и КНР подписали ряд важных двусторонних соглашений

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Туркменистан с государственным визитом прибыл Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В Международном аэропорту Ашхабада высокого гостя встретили официальные лица Туркменистана, был выстроен Почетный караул. Из аэропорта глава КНР выехал в отведенную ему на время визита резиденцию, разместившуюся в столичном отеле «Огузкент», сообщает "ТУРКМЕНинформ".

Во второй половине дня в Дворцовом комплексе «Огузхан» прошли переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которых был обсужден ход реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей, конкретизированы ключевые направления туркмено-китайского сотрудничества на ближайшую и долгосрочную перспективу. Лидеры двух стран отметили наличие широких возможностей для активизации продуктивного партнерства в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, промышленности и ряде других отраслей.

Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин также высказались за дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в гуманитарной области, стимулирование научно-образовательных и культурных контактов между Туркменистаном и Китаем. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Президент Туркменистана и Председатель КНР подчеркнули обоюдное стремление Туркменистана и Китайской Народной Республики к углублению и расширению плодотворного сотрудничества – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных международных и региональных организаций и структур. В рамках встречи на высшем уровне в расширенном составе состоялась презентация проекта нового направления газопровода Туркменистан-Китай, подготовленного специалистами двух государств.

По завершении встречи на высшем уровне в расширенном составе, состоялась церемония подписания двусторонних документов, «призванных вывести традиционно дружественные туркмено-китайские отношения на качественно новый уровень, отвечающий их потенциалу и современным реалиям», отмечается в сообщении пресс-службы.

В присутствии глав государств были подписаны: Соглашение о сотрудничестве по финансированию второго этапа обустройства газового месторождения «Галкыныш» между Государственным концерном «Туркменгаз» и Акционерным обществом «Государственный банк развития Китая»; Контракт купли-продажи 25 миллиардов кубометров природного газа в год между Государственным концерном «Туркменгаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией; Контракт на проектирование и строительство с полной готовностью к эксплуатации объекта по производству товарного газа в объеме 30 миллиардов кубометров в год на газовом месторождении «Галкыныш» в Туркменистане между Государственным концерном «Туркменгаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией; Соглашение между городом Мары (Туркменистан) и городом Сиань (Китай) о развитии дружественных отношений и сотрудничества; Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Китайским комитетом содействия международной торговле; Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом (Китайская Народная Республика); Меморандум между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области физической культуры и спорта; Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны природы Туркменистана и Государственным управлением лесного хозяйства Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области лесного хозяйства и борьбы с опустыниванием; Меморандум между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в области образования; План сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2014-2016 годы; Обмен письмами между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении оборудования в сфере образования; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.

Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин подписали Совместную Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Как отмечается в тексте документа, стороны единодушно решили поднять отношения двух стран до уровня отношений стратегического партнерства, подчеркнули, что невзирая на любые изменения обстановки в регионе и мире, развитие туркмено-китайских отношений стратегического партнерства останется одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана и Китая.

Затем президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступили с обращением к представителям средств массовой информации. Выразив полное удовлетворение результатами переговоров, прошедших в атмосфере взаимопонимания, уважения и конструктивности, лидеры двух стран дали высокую оценку уровню межгосударственных отношений, подтвердив приверженность Туркменистана и Китая всемерному расширению и углублению плодотворного сотрудничества, отвечающего интересам двух государств и народов.

В рамках визита Председатель Китайской Народной Республики почтил память первого Президента Туркменистана в Кипчаке, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности. Си Цзиньпин также возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана и принял участие в посадке саженца дерева на Аллее почетных гостей.

Вечером в честь высокого китайского гостя Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, в ходе которого лидеры двух стран обменялись речами.

4 сентября программой государственного визита предусматривается участие глав двух стран в торжественном открытии комплекса производственных объектов на газовом месторождении «Галкыныш» в Марыйском велаяте (области).

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