Основной приток внешних инвестиций приходится на сферу коммуникаций и ТЭК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал показатели освоения инвестиций в Республике в январе-июне 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде в целом по стране освоено инвестиций в основной капитал в долларовом эквиваленте в объеме $5,9 млрд., что на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2012 года.

В национальной валюте общий объем освоенных инвестиций в основной капитал за 6 месяцев текущего года вырос на 10,5% и составил 12 080,6 млрд. сумов. Из них инвестиции производственного назначения составили 7 556,5 млрд. сумов (или 62,6% к итогу), непроизводственного назначения – 4 524,1 млрд. сумов (37,4%).

Структура инвестиций производственного назначения в январе-июне 2013 года, млрд. сумов

Отрасль Объем Доля, % Промышленность 3 938 52,1 топливно-энергетическая 2 197,7 29,1 металлургия 328,1 4,3 химическая и нефтехимическая 250 3,3 машиностроение 358,8 4,7 легкая 338,9 4,5 пищевая 136,4 1,8 строительных материалов 174,9 2,3 Транспорт и связь 1 999,9 26,5 Сельское хозяйство 516,9 6,8 Торговля и общественное питание 509,7 6,7 Строительство 244,2 3,2 Геология и разведка недр 148,2 2,0 Другие 199,6 2,6 Итого 7 556,5 100,0

Структура инвестиций непроизводственного назначения в январе-июне 2013 года, млрд. сумов

Сфера Объем Доля, % жилищное строительство 2 884,1 63,7 образование 461,6 10,2 здравоохранение 383,0 8,5 коммунальное хозяйство 276,8 6,1 культура и искусство 80,2 1,8 другие 438,4 9,7 Итого 4 524,1 100,0

Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных отраслях экономики, % к итогу

Отрасль 6 мес. 2012 г. 6 мес. 2013 г. Транспорт и связь 42.1 36.4 Топливно-энергетическая 30.9 36.4 Легкая 3.7 6.5 Коммунальное хозяйство 4.6 4.6 Сельское хозяйство 2.8 3.5 Химическая и нефтехимическая 1.9 2.9 Здравоохранение 0.5 1.8 Машиностроение 3.9 1.0 Другие 9.6 6.9

Как показывают статданные, в реальном секторе основная доля инвестиций в первом полугодии была освоена в сфере промышленности (52,1%), транспорта и связи (26,5%). В социальном секторе подавляющая часть инвестиций была направлена на жилищное строительство (63,7%), образование (10,2%) и здравоохранение (8,5%). Основная часть иностранных инвестиций и кредитов в первом полугодии как прошлого и текущего года были использованы в сфере транспорта и связи, а также в топливно-энергетическом комплексе. Показательно также удвоение доли иностранных инвестиций в легкую промышленность Узбекистана в январе-июне 2013 года.

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