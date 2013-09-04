Основной приток внешних инвестиций приходится на сферу коммуникаций и ТЭК Узбекистана

Основной приток внешних инвестиций приходится на сферу коммуникаций и ТЭК Узбекистана04.09.2013 18:44
ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал показатели освоения инвестиций в Республике в январе-июне 2013 года.
Согласно этим данным, в отчетном периоде в целом по стране освоено инвестиций в основной капитал в долларовом эквиваленте в объеме $5,9 млрд., что на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2012 года.
В национальной валюте общий объем освоенных инвестиций в основной капитал за 6 месяцев текущего года вырос на 10,5% и составил 12 080,6 млрд. сумов. Из них инвестиции производственного назначения составили 7 556,5 млрд. сумов (или 62,6% к итогу), непроизводственного назначения – 4 524,1 млрд. сумов (37,4%).
Структура инвестиций производственного назначения в январе-июне 2013 года, млрд. сумов
|Отрасль
|Объем
|Доля, %
|Промышленность
|3 938
|52,1
| топливно-энергетическая
|2 197,7
|29,1
| металлургия
|328,1
|4,3
| химическая и нефтехимическая
|250
|3,3
| машиностроение
|358,8
|4,7
| легкая
|338,9
|4,5
| пищевая
|136,4
|1,8
| строительных материалов
|174,9
|2,3
|Транспорт и связь
|1 999,9
|26,5
|Сельское хозяйство
|516,9
|6,8
|Торговля и общественное питание
|509,7
|6,7
|Строительство
|244,2
|3,2
|Геология и разведка недр
|148,2
|2,0
|Другие
|199,6
|2,6
|Итого
|7 556,5
|100,0
Структура инвестиций непроизводственного назначения в январе-июне 2013 года, млрд. сумов
|Сфера
|Объем
|Доля, %
|жилищное строительство
|2 884,1
|63,7
|образование
|461,6
|10,2
|здравоохранение
|383,0
|8,5
|коммунальное хозяйство
|276,8
|6,1
|культура и искусство
|80,2
|1,8
|другие
|438,4
|9,7
|Итого
|4 524,1
|100,0
Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных отраслях экономики, % к итогу
|Отрасль
|6 мес. 2012 г.
|6 мес. 2013 г.
|Транспорт и связь
|42.1
|36.4
|Топливно-энергетическая
|30.9
|36.4
|Легкая
|3.7
|6.5
|Коммунальное хозяйство
|4.6
|4.6
|Сельское хозяйство
|2.8
|3.5
|Химическая и нефтехимическая
|1.9
|2.9
|Здравоохранение
|0.5
|1.8
|Машиностроение
|3.9
|1.0
|Другие
|9.6
|6.9
Как показывают статданные, в реальном секторе основная доля инвестиций в первом полугодии была освоена в сфере промышленности (52,1%), транспорта и связи (26,5%). В социальном секторе подавляющая часть инвестиций была направлена на жилищное строительство (63,7%), образование (10,2%) и здравоохранение (8,5%). Основная часть иностранных инвестиций и кредитов в первом полугодии как прошлого и текущего года были использованы в сфере транспорта и связи, а также в топливно-энергетическом комплексе. Показательно также удвоение доли иностранных инвестиций в легкую промышленность Узбекистана в январе-июне 2013 года.
УЗИНФОРМ