



Первые репетиции детского мюзикла



ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября во Дворце творчества молодежи прошла первая репетиция после кастинга на мюзикл "Король Лев. Возвращение". Организаторами детского проекта выступили РОО "Женское собрание" и Фонд Форум. В мюзикле примут участие 50 ребят, которые были отобраны в результате заключительного кастинга 21 августа. По словам педагогов, были сделаны первые наброски и предварительное распределение по ролям. Репетиции разделены на сцены и педагоги Хуан Салихов и Наталья Круглова оттачивали каждую фразу. По предварительному плану премьера мюзикла пройдет в рамках Недели искусств Art week Style.uz УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи