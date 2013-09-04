ОБСЕ в Узбекистане проводит тренинг по правам человека

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября в Ташкенте стартовал трехдневный семинар-тренинг для преподавателей учебных заведений МВД по международным стандартам прав человека. Его организатором выступает офис Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

В тренинге принимают участие около 25 преподавателей Академии МВД, школ милиции и других соответствующих учреждений. Они изучают роль правоохранительных органов в обеспечении и защите прав человека, знакомятся с международными стандартами в этой области.

Выступая на открытии семинара, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, посол Дьердь Сабо отметил, что придает особое значение обучению сотрудников милиции в области прав человека, укреплению профессионализма и прозрачности правоохранительных органов, и способствует уважению и защите ими прав человека. По его словам, "важно, чтобы полученные в ходе тренинга теоретические знания были подкреплены практическими навыками". "Сотрудники правоохранительных органов должны быть осведомлены о методах, применяемых в каждом конкретном случае, а также об их обосновании", – сказал он.

Как сообщает пресс-служба представительства ОБСЕ, обучение будет проходить в интерактивном формате и включать в себя практические упражнения, направленные на применение положений о правах человека в работе милиции.

Данный семинар проводится в рамках сотрудничества Координатора проектов ОБСЕ и МВД Республики Узбекистан по вопросам прав человека.

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