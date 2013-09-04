Координатор ООН поздравил узбекистанцев с 22-летием независимости

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Представительство ООН в Узбекистане обнародовало поздравительную речь Постоянного Координатора ООН Стефана Приснера в связи с 22-летием независимости Республики Узбекистан.

В ней отмечается, что 22 года назад, 1 сентября 1991 года, Узбекистан стал независимым государством и открыл новую страницу своей истории. За этот сравнительно небольшой период времени в процессе поэтапных реформ страна добилась нескольких важных результатов в социально-экономическом развитии.

Координатор ООН процитировал слова Президента Ислама Каримова на праздновании 22-летия Независимости о том, что Узбекистан ставит перед собой цель – построить демократическое государство с рыночной экономикой и развитым гражданским обществом, войти в число передовых стран мира. "Агентства ООН в Узбекистане полностью поддерживает правительство и народ Узбекистана в реализации этих стремлений", – сказал С.Приснер.

Он напомнил, что Узбекистан плодотворно сотрудничает с различными учреждениями ООН, подписал несколько конвенций по защите прав человека, безопасности, охране окружающей среды и другим вопросам, и выразил надежду на сотрудничество в их реализации.

"Благодаря нашей совместной стратегии с Правительством, ООН оказывает поддержку Узбекистану по широкому спектру вопросов посредством конкретных мероприятий на местном и национальном уровне, консультаций по вопросам разработки программ развития и укрепления потенциала, а также путем обмена знаниями и опытом с другими странами мира", – отметил ооновский дипломат.

Постоянный Координатор выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства между ООН и Республикой Узбекистан и построить будущее, исполненное надеждой и возможностей для всех. "Я желаю народу Узбекистана мира, процветания, здоровья и счастья. Катта рахмат!", – сказал в завершение С.Приснер.

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