Встреча в самаркандской махалле

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. В дни празднования Дня независимости на местах представителями правоохранительных органов, фонда "Махалля", районных общественных организаций проводятся разъяснительные работы по профилактике трафика людей, наркомании и религиозного экстремизма среди населения.

В частности, 3 сентября в махаллинском сходе граждан "Сайёт" Пахтачийского района Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", организованное по инициативе районного хокимията.

Цель мероприятия заключалась в пропаганде национальной идеи независимости, призыве к бдительности.

В нем приняли участие жители и молодежь махаллинского схода граждан района, представители культурно-просветительского центра, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", РОВД и другие.

Выступившие представители общественных организаций и правоохранительных органов рассказали о достижениях независимого Узбекистана, разъяснив демократические реформы, проводимые в стране.

Отмечено, что необходимо ценить мир и стабильность в государстве. Указано на необходимость повышения бдительности в махалле в праздничные дни.

После мероприятия для участников собрания был накрыт праздничный стол. Также отдельным малообеспеченным семьям были вручены подарки.

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