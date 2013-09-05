Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин ввели в строй комплекс заводов на «Галкыныше»

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 4 августа, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, находящийся в Туркменистане с государственным визитом, прибыли в Марыйский велаят, где приняли участие в торжественной церемонии ввода в строй комплекса заводов по подготовке товарного газа на месторождении «Галкыныш», сообщает "ТУРКМЕНинформ".

Это поистине историческое событие призвано стать ярким примером эффективного сотрудничества. Ввод в промышленную эксплуатацию месторождения «Галкыныш», которое по своим ресурсным запасам, оцениваемым в 26,2 триллиона кубометров газа, является вторым в мире, знаменует собой исключительно важный шаг на пути успешной реализации энергетической стратегии Туркменистана, вносящего весомый вклад в формирование современной архитектуры глобальной энергетической безопасности.

Старт комплексному освоению гигантского месторождения природного газа «Галкыныш» был дан в декабре 2009 года. По своим ресурсным запасам это - уникальная кладовая «голубого топлива». Результаты независимого аудита, проведенного здесь известным международным консультантом – компанией «Gaffney, Cline & Associates» (Великобритания), стали подлинной мировой сенсацией. По предварительной оценке экспертов в недрах «Галкыныш» (ранее носившего название Южный Ёлотен-Осман) хранится порядка 26,2 триллиона кубометров газа, что выводит Туркменистан на четвертое место в мире по газовому потенциалу. Кроме того, здесь имеются и нефтяные залежи.

В рамках первого этапа промышленного обустройства «Галкыныш», осуществляемого Государственным концерном «Туркменгаз» совместно с зарубежными партнерами – крупными компаниями из Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Корея, – здесь возведен комплекс объектов, позволяющих производить 30 миллиардов кубометров товарного газа в год. В общей сложности на это направлено 30 миллиардов долларов инвестиций.

Комплекс сооружений газового месторождения «Галкыныш», рассчитанных на производство 10 миллиардов кубических метров товарного газа в год, выступает наглядным свидетельством гармоничного развития эффективных отношений между двумя странами. В частности, в рамках проекта были пробурены 22 скважины, суточный дебит каждой из которых составляет 1,5-2 миллиона кубометров «голубого топлива», смонтированы 2 установки первичной подготовки углеводородного сырья и головные сооружения, включающие в себя оснащенные современным оборудованием установки по промышленной переработке газа. Это 6 технологических ниток, предназначенных для очистки и осушки газа годовой мощностью 1,7 миллиардов кубометров каждая, а также 2 установки стабилизации углеводородного конденсата. Каждая из них обеспечит производство 80 520 тонн продукции в год. Кроме того, в состав комплекса входит установка гранулирования и упаковки серы проектной мощностью 800 тысяч тонн продукции в год.

Большой объем работ выполнен по строительству инженерно-коммуникационных сетей, газотурбинной электростанции с 4 основными и 1 резервным блоками, общей мощностью 75 МВт, систем водо-, газо- и энергоснабжения, подъездных дорог и других инфраструктурных объектов. Так, для обеспечения отечественных и зарубежных потребителей товарным газом проложен магистральный газопровод протяженностью 108 км.

Приветствуя гостей и особо Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Туркменистан с государственным визитом, туркменский лидер подчеркнул важное значение сегодняшнего события. Как отметил глава государства, сдаваемый в эксплуатацию на газовом месторождении «Галкыныш» комплекс заводов по подготовке товарного газа является крупнейшим в регионе. Мощность объекта, предназначенного для обеспечения надежных и долгосрочных поставок туркменского природного газа в КНР, позволяет обрабатывать 30 миллиардов кубометров природного газа в год.

«Реализация этого проекта является очередным наглядным примером эффективного сотрудничества Туркменистана и Китая в энергетической отрасли. В последние годы это сотрудничество развивается особо успешно и эффективно, являясь важным фактором укрепления туркмено-китайских отношений и оказывая положительное влияние на макроэкономическую ситуацию на континенте», – подчеркнул глава государства.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, эксплуатация газопровода «Туркменистан-Китай» выгодна не только двум сторонам, но оказала и оказывает большую поддержку другим государствам Центральной Азии, обеспечив благоприятные условия для их присоединения к международной энергетической системе.

Строительство современного комплекса заводов, предназначенного для поставок туркменского природного газа в Китай, будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества в сфере экспорта энергоресурсов по наиболее оптимальным с экономической и географической точки зрения маршрутам, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, с удовлетворением констатировав полное взаимопонимание двух стран по основным аспектам международной энергетической политики и ее важной составляющей – энергетической безопасности.

Уделяя огромное внимание вопросу энергетической безопасности, Туркменистан в рамках крупных международных организаций, в первую очередь, Организации Объединенных Наций, выступает сторонником создания нового международно-правового механизма обеспечения надежных и стабильных поставок энергоресурсов на мировые рынки.

В свою очередь Председатель КНР отметил, что, всесторонняя поддержка, оказываемая данному проекту Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, является самой надежной и прочной гарантией его успешного завершения. Придав мощный импульс развитию туркмено-китайских отношений. Проект обустройства месторождения «Галкыныш» продемонстрировал искреннее стремление двух наших народов к дальнейшему развитию экономического сотрудничества. Всего за несколько лет партнерство двух стран в области энергетики продвинулось далеко вперед. Отвечая современным реалиям, огромному потенциалу и широким перспективам двух государств, оно также имеет большое значение для Средней Азии в целом.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что, Слово «Галкыныш» означает энергию, возрождение. Это значит, что наши отношения наполнены новой энергией и конкретными результатами.

Затем наступил исторический момент. Нажав специальные кнопки, выполненные в виде шара, Президент Туркменистана и Председатель КНР под овации собравшихся ввели газоперерабатывающий завод в действие. Под аплодисменты участников торжества двумя поворотами специального рычага произвели запуск сначала первого, а затем второго сектора головных сооружений. На мониторе продемонстрировали, как первые кубометры «голубого топлива» начали поступать с промышленных установок в газотранспортную систему.

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