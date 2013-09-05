В Нурате прошли спортивные состязания "Спортсмены нашей махалли"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в рамках проекта "Спортсмены нашей махалли" по инициативе районного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" в махалле "Янгитурмуш" ("Новая жизнь") Нуратинского района прошли спортивные соревнования между махаллинскими командами по волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам.

Для участия в соревнованиях также были приглашены команды общеобразовательной школы и профессионального колледжа бытового обслуживания, расположенных на территории данной махалли.

После упорных, бескомпромиссных состязаний 1-е общекомандное место завоевали спортсмены команды "Колледжимиз спортчилари" ("Спортсмены нашего колледжа"). 2-е место досталось команде "Камолот юлдузлари" ("Звезды "Камолота"), на третьем месте - спортивная команда "Махала спортчилари" ("Махаллинские спортсмены").

Победители соревнований были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов соревнований.

Такие же соревнования были организованы и в махалле "Чуя".

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