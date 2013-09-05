Персональная выставка Асада Гаджиева начала работу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября в Центре национальных искусств Ташкента состоялась церемония открытия персональной выставки Асада Гаджиева под названием "Фетиш".

На выставке были представлены более 50 работ, написанных художником еще с 2011 года.

В его работах холст заменила хлопковая бумага, а карандаши и краски обычная шариковая ручка.

Организаторами выставки выступили Центр национальных искусств, Фонд Форум, Ассоциация искусствоведов Узбекистана, художников и народных мастеров "IJOD".

Выставка будет функционировать до 19 сентября.

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