Персональная выставка Асада Гаджиева начала работу в Ташкенте

Персональная выставка Асада Гаджиева начала работу в Ташкенте05.09.2013 19:06
ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября в Центре национальных искусств Ташкента состоялась церемония открытия персональной выставки Асада Гаджиева под названием "Фетиш".
На выставке были представлены более 50 работ, написанных художником еще с 2011 года.
В его работах холст заменила хлопковая бумага, а карандаши и краски обычная шариковая ручка.
Организаторами выставки выступили Центр национальных искусств, Фонд Форум, Ассоциация искусствоведов Узбекистана, художников и народных мастеров "IJOD".
Выставка будет функционировать до 19 сентября.
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