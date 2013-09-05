В Навбахорской школе прошел вечер, посвященный Абу Райхону Беруний

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября в общеобразовательной школе №28 Навбахорского района прошел вечер, посвященный дню рождения великого мыслителя и ученого древнего Востока 11-го века Абу Райхона Беруний.

Президент страны Ислам Каримов в своем произведении "Великая духовность – непобедимая сила" писал: "Оценивая бесценное наследство представителя нашего национального исторического предка, мы с гордостью приводим слова американского ученого историка Сартона, который назвал 11-й век "Веком Беруний".

Выступившие на вечере педагоги и учащиеся рассказали о жизни и творчестве великого ученого Востока.

Богатое научное наследство Беруний, вот уже несколько веков удивляет ученых всего мира. Из 152 научных трудов ученого до наших дней дошли всего лишь 30.

Так, если одно из самых крупных его произведений "Кадимий халклардан колган едгорликлар" ("Памятники, оставшиеся от древних народов") описывает историю согдийцев, древних хорезмийцев, персов, римлян, евреев, их обычаи и обряды, а также религиозные еврейские, христианские и мусульманские праздники, то работа "Геодезия" дает понятие о точном определении расстояний между городами.

До наших дней сохранились и дошли произведения Беруний по астрономии, математике, географии, минерологи, физике, фармацевтике, истории, этнографии, философии и литературе.

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