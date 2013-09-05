Во время награждения лауреатов конкурса "Келажак овози" пройдет Молодежный форум

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября в рамках церемонии награждения победителей областного этапа конкурса одаренной молодежи "Келажак овози" стартует Молодежный форум, в котором примут участие победители областного тура конкурса.

В финал прошли лучшие участники со своими проектами, которых отбирали специалисты. Члены жюри сами рекомендовали участников к участию в форуме.

Стоит отметить, что по итогам отбора в Республике Каракалпакстан трем финалистам были вручены сертификаты на бесплатную сертификацию доменного имени и хостинг сайта в течение года.

Церемония награждения будет проходить с 6 по 19 сентября.

УЗИНФОРМ