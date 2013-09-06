Разъяснены аспекты правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в городе Самарканде состоялось мероприятие с участием представителей коммерческих банков области, посвященное правовому эксперименту по апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

На собрании выступил с докладом депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Г.Олимов, который разъяснил важность проводимого эксперимента в двух областях страны. В частности, он остановился на вопросах обращений и предложений граждан к коммерческим банкам области. Он также выдвинул предложения организовать при областных отделениях, филиалах коммерческих банков пресс-службы для быстрого отклика на обращения граждан по тем или иным вопросам.

Выступившие затем участники собрания высказали свои предложения и замечания относительно апробации законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". В частности, было отмечено, что не вся информация коммерческих банков является доступной.

На все поставленные вопросы были даны обстоятельные ответы. Всем участникам были даны разъяснения проводимого правового эксперимента по апробации законопроекта.

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