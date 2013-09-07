В Пайарикском районе открыто новое здание районного медицинского объединения

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Пайарикском районе Самаркандской области 5 сентября состоялась торжественная церемония открытия нового здания районного медицинского объединения. На мероприятии присутствовали представители областного управления здравоохранения, хокимията, местные жители и врачи районного медицинского учреждения.

В процессе церемонии сдачи в эксплуатацию нового здания медучреждения выступившие работники управления здравоохранения отметили достижения в медицинской сфере Узбекистана за последние годы, повышающееся качество оказания медицинских услуг.

Новое здание медицинского объединения отвечает всем необходимым требованиям и оснащено современной медицинской техникой, мебелью. Также предусмотрены отопительная система, кабинеты осмотра и профилактики, аптека. На строительно-монтажные и ремонтные работы здания было потрачено около 350 миллионов сумов.

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