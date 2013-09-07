Новый колледж в Тайлокском районе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Тайлокском районе Самаркандской области в связи с 22-летием независимости страны открыт новый профессиональный колледж предпринимательства и сервиса. В данном учебном заведении студенты получают образование по бухгалтерскому учету, управлению фермерским хозяйством, обслуживанию компьютеров и компьютерных систем, оказанию технических услуг автомобилям.

В начале сентября в этом колледже начало обучение 410 студентов. По словам заместителя директора колледжа Х.Шамсиддинова, в учебном заведении созданы все условия для получения студентами качественного образования по своим направлениям.

Здание построено по современным стандартам, имеются учебные кабинеты и лаборатории, учебно-производственный кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Зал собраний, столовая, спортзал и другие вспомогательные комнаты обставлены в соответствии с нормативами.

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