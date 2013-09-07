



Теннисный турнир будущих олимпийцев



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября по инициативе Навоийского областного управления по делам культуры и спорта на кортах детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 прошел спортивный турнир по теннису. В турнире, посвященном 22-й годовщине независимости страны, приняли участие 34 юноши и девушки, воспитанники спортивных колледжей и школ региона. По решению судей, первое место среди теннисисток завоевала М. Ирискулова, на втором месте - Р. Мухамеджанова и третье место у М.Очиловой. Первое место среди юношей досталось спортсмену А.Махмудзода, второе место у А.Хасанова, третьего места добился М.Нуритдинов. В общекомандном зачете победу одержали хозяева корта. Победители и призеры турнира награждены дипломами и памятными подарками организаторов соревнований. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи