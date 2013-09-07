В Навои прошла акция "Женщины - в поле внимания профсоюзов"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября в Навои областным объединением профессиональных союзов была проведена акция "Женщины - в поле внимания профсоюзов".

Целью акции является оказание социальной поддержки многодетным, нуждающимся в помощи женщинам, активное привлечение их к решению общественных вопросов.

В акции приняла участие заместитель хокима Навоийской области, председатель областного Комитета женщин А.Бобомуродова. В своем выступлении она подчеркнула важную роль женщин в решении государственных и общественных вопросов, воспитании будущего поколения и укреплении семьи.

В завершение акции семерым нуждающимся в социальной поддержке женщинам, работающим в различных отраслях народного хозяйства, лидер областного объединения профессиональных союзов Н.Тогаева вручила путевки для лечения в санаториях страны.

УЗИНФОРМ