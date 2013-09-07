



В Ташкенте вручили сертификаты на развитие ННО



ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в бизнес-центре "Пойтахт" открылась фотовыставка, посвященная деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Выставка открылась в рамках международной конференции на тему: "Участие ННО в реализации задач достижения целей и развития тысячелетия ООН: опыт Узбекистана". Были представлены работы фотографов о жизни молодежи, деятельности ННО, предпринимателей и другие. В ходе выставки состоялась 26-я церемония вручения сертификатов на получение грантов на развитие ННО Узбекистана. По итогам награждения победителями были объявлены 20 ННО Узбекистана, работающие в сфере экологии и здравоохранения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи