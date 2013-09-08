В Хаккулабаде введен в строй ряд социальных объектов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Хаккулабаде (райцентре Нарынского района Наманганской области) прошло торжественное открытие нескольких важных для города социальных объектов. Они были построены к Дню независимости Узбекистане.

Под звуки карнаев принял первых покупателей преображенный дехканский рынок в Хаккулабаде Нарынского района.

Также торжественно в Хаккулабаде прошло открытие после капитальной реконструкции центральной поликлиники. Она теперь оснащена самым современным медицинским оборудованием, ее дневная пропускная способность увеличена почти вдвое.

В этом же районе открыт новый центр торговых и бытовых услуг населению.

Сельчане уже успели по достоинству оценить не уступающий городскому сервис столовой, банкетного зала, аптеки, пекарни, салона красоты и нескольких торговых точек центра.

В мероприятиях по случаю ввода в строй этих объектов принял участие хоким района Азамжон Султанов.

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