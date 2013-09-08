В Наманганской области обеспечат выполнение указаний Президента

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов, исходя из поздравительного выступления Президента Узбекистана Ислама Каримова на торжественном мероприятии 31 августа, посвященном 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан, утвердил комплекс мер по обеспечению стабильного и последовательного развития отраслей экономики и социальной сферы.

Особо подчеркнута необходимость изучения текста поздравления Президента руководителями и специалистами всех рангов в органах государственного и хозяйственного управления, в особенности в органах самоуправления граждан, сферах образования и науки, предприятиях, учреждениях и организациях, сообщает пресс-служба областного хокимията.

В качестве первостепенных задач для соответствующих заместителей хокима области, хокимиятов города и районов, а также руководителей профильных организаций определено безусловное выполнение макроэкономических показателей социально-экономического развития на 9 месяцев текущего года и в целом на 2013 год, разработка дополнительных мероприятий по претворению в жизнь программ развития регионов Республики, утвержденных на 2013 год.

Особый акцент сделан на неотложных мерах по обеспечению повышения объема розничного торгового оборота в области, выполнения прогнозных показателей по развитию сферы обслуживания и сервиса, разработанных на 2013 - 2016 годах, четкой организации уборки урожая хлопка-сырца, а также сева озимых культур для гарантированного обеспечения урожая зерна 2014 года.

Кроме того, определены важнейшие задачи в сфере связи и информационных услуг, строительства, транспорта и других отраслях, назначены ответственные лица за их выполнение.

УЗИНФОРМ