



Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы демаркации госграницы



АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Правительственные делегации Республики Узбекистан и Кыргызской Республики провели 4-7 сентября в городе Андижане очередную встречу рабочих групп по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обменялись мнениями по проводимой работе на отдельных участках линии Государственной границы. Напомним, предыдущий раунд узбекско-кыргызских переговоров по вопросам делимитации и демаркации государственной границы состоялся в июне в городе Оше. Общая протяженность границ между двумя странами составляет 1378 км. По итогам ранее проведенных переговоров и мероприятий на узбекско-кыргызской границе делимитированы 1058 км границ, что составляет более 70% от их общей протяженности. Неделимитированными остаются 354 километра границ или около 50 участков. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи