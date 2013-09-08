"Узтрансгаз" проводит работу по обеспечению стабильного газоснабжения в осенне-зимний период

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Акционерная компания "Узтрансгаз" обнародовала информацию о ходе подготовки объектов газотранспортной системы к устойчивой работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, а также поставкам сжиженного газа и бытовых газовых баллонов для нужд населения Республики.

Данная работа осуществляется во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики Республики к устойчивой работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов" (№ПП-1996 от 5 июля 2013 года).

АК "Узтрансгаз" разработан комплекс мероприятий, направленный на обеспечение стабильной и надежной работы газотранспортной системы, бесперебойной подачи природного газа отраслям экономики, объектам социальной сферы и населению.

В частности, на сегодняшний день акционерной компанией осуществлены работы по капитальному ремонту магистральных газопроводов, газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций Мубарек, Зирабулак, Галляарал, Янгиер и Ахангаран, технологического и вспомогательного оборудования 272 единиц газораспределительных станций.

Завершены строительные работы на газопроводах "Фергана-Кува-Асака", "Наманган-Андижан", "Зирабулак-Галлаарал" с общей протяженностью участков 55 км, а также работы по обновлению морально устаревшей автоматической системы агрегатов компрессорной станции Янгиер.

"Узтрансгазом" также принимаются меры по обеспечению потребностей населения в сжиженном газе. Компанией планируется создание на местах дополнительно 26 сервисных центров по реализации бытовых газовых баллонов, а также строительство 5 газонаполнительных станций для увеличения мощностей производства, сообщает пресс-служба АК.

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