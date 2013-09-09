Посольство Германии представит в Ташкенте немой фильм 1919 года

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября посольство Федеративной Республики Германия в Ташкенте совместно с Узбекским государственным камерным оркестром народных инструментов "Согдиана" представят в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана новый проект — показ немого фильма в музыкальном сопровождении.

Как отмечается в пресс-релизе диппредставительства ФРГ в Узбекистане, состоится показ фильма из раннего творчества родившегося в Берлине режиссера Эрнста Любича, премьера которого состоялась в 1919 году на бульваре Курфюрстендамм в Берлине.

Комедия "Принцесса устриц" продолжительностью в один час повествует о дочери миллиардера, которая находится в поисках достойного жениха и в итоге по ошибке выходит замуж за слугу разорившегося принца.

Эрнст Любич (1892 — 1947) был гениальным немецким режиссером изящных комедий с трагическими и сатирическими оттенками, который совсем недолго проработал в Германии, перед тем как в 1922 году отправиться в Голливуд, отмечается в пресс-релизе отдела прессы и культуры посольства.

Оркестр "Согдиана" будет осуществлять музыкальное сопровождение этого немого фильма, используя традиционные узбекские инструменты. Дирижер и художественный руководитель оркестра Феруза Абдурахимова вместе с музыкантами осуществила отбор и оркестровку композиций.

Этот музыкальный проект является совместным творчеством и должен подчеркнуть значение германо-узбекского сотрудничества в сфере культуры, заключает пресс-релиз.

УЗИНФОРМ