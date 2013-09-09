Чартакский борец поедет в Польшу на чемпионат мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чартакский борец Фахриддин Муминов готовится к поездке на чемпионат мира в Польше. Он пройдет уже в середине сентября.

Путевку на мировой форум он добыл на недавнем чемпионате Азии по борьбе на поясах алыш. Мастер народной борьбы из райцентра Наманганской области стал на этом турнире бронзовым призером.

Фахриддин боролся на ковре в своем весе – до 90 кг с 12 соперниками. Он последовательно одолел представителей Пакистана и Индии, но споткнулся на парне из Туркменистана. Еще за минуту наш борец вел в счете – 3:1, однако соперник сумел провести прием и одержал чистую победу этом полуфинальном поединке.

Впрочем, в финале за чартакца "отомстил" другой узбекистанец – из Карши, ставший в итоге чемпионом Азии. А Фахриддин ограничился бронзовой медалью.

Стоит сказать, что Фахрддин Муминов не менее успешно выступает в другом виде национальной борьбы – кураше. Оно похожи, объясняет он. Но кураш – классический вид, а алыш – как вольный. Здесь разрешено много других приемов, типа подсечки. Поэтому поединки часто проходят остро.

В прошлом году второкурсник Наманганского инженерно-технологического института стал бронзовым призером чемпионата мира по курашу в Минске, дважды был чемпионом Узбекистана, побеждал на многих международных турнирах.

Как говорит сам Фахриддин, ему уже не хватает места на стене, где развешаны дипломы, и в шкафу, куда он складывает медали. Но медали с чемпионатов Азии и мира он найдет где разместить, пошутил Фахриддин.

Интересно, что в кураш он пришел не сразу, хотя спортом увлекался с 1 класса. Но сначала был бокс, потом борьба турон. Национальным курашом он всерьез занялся два года назад, и это оказалось счастливым выбором.

Именно в этом виде единоборства к нему пришли главные, но, думаем, не последние успехи. Сейчас Фахриддин Муминов является мастером спорта, обладателем белого пояса по курашу.

Первым наставником перспективного парня из Чартака был преподаватель местного спортколледжа Бахром Сотволдиев, а сейчас уже призера чемпионата мира тренирует Носиржон Азизов, ответственный секретарь областной федерации кураша.

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