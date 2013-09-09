Начался государственный визит главы КНР в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября в Узбекистан с государственным визитом прибыл Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Высокого гостя в Ташкентском международном аэропорту встретил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Здесь состоялась краткая церемония встречи, после которой китайская делегация отбыла в отведенную ей резиденцию в загородном комплексе Куксарой.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, 9-10 сентября пройдут основные мероприятия государственного визита Председателя КНР. В частности, Ислам Каримов и Си Цзиньпин обсудят вопросы дальнейшего расширения многопланового узбекско-китайского диалога, обменяются мнениями по проблемам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес.

В рамах визита ожидается подписание важных документов, определяющих долгосрочные перспективы и приоритетные направления сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

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