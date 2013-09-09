Областной этап соревнований по летнему биатлону прошел в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 7 сентября состоялся областной этап соревнований по летнему биатлону, ежегодно организуемых по инициативе областного отдела ОСО "Ватанпарвар".

В состязаниях, посвященных "Году благополучия и процветания", приняли участие ученики спортивных и технических школ городов и районов области. Свыше 120 участников боролись за победу, объединившись в составе 30 команд.

Участники соревнований показали свое мастерство и талант, продемонстрировав всестороннюю подготовленность. По итогам состязаний первое место заняла команда Пастдаргомского района Самаркандской области. Команды Ургутского и Каттакурганского районов заняли следующее призовое место. Команда города Каттакургана со средним результатом заняла третье место в общекомандном зачете. Среди девочек высшие места заняли М.Кузиева и М.Сатторова.

Победители и призеры награждены ценными подарками и дипломами от имени организаторов соревнований.

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