Посол Канады в Узбекистане завершает свою миссию

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады с резиденцией в городе Москве Джон Слоан завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю он прибыл в Ташкент и 9 сентября был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию узбекско-канадских отношений. Отмечена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества по всем вопросам двусторонней повестки дня, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

В ходе беседы Дж.Слоану выражена признательность за его конструктивный вклад в развитие связей между Узбекистаном и Канадой.

Напомним, Джон Слоан возглавлял канадское дипломатическое представительство в городе Москве с 2011 года. В юрисдикцию посольства входят Россия, Армения и Узбекистан.

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