Неделя информационно-коммуникационных технологий "Infocom-2013" пройдет в Ташкенте

Неделя информационно-коммуникационных технологий "Infocom-2013" пройдет в Ташкенте09.09.2013 21:22
ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в Ташкенте будет проходить Неделя информационно-коммуникационных технологий "Infocom-2013", организаторами которой выступят Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, Координационный совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Ассоциация предприятий и организаций информационных технологий Узбекистана и ООО "GIB GROUP".
Неделю откроет пресс-конференция и подведение итогов Интернет-фестиваля Национального домена UZ.
Конкурсная программа включает в себя 10 тематических и 2 специальные номинации.
24 сентября пройдет Национальный саммит по информационно-коммуникационным технологиям, в котором будут представлены доклады о достижениях и результатах в области информационной сферы.
Также состоится информационная выставка, которая в этом году одновременно пройдет в Ташкенте и Джизаке. Отличительной особенностью этого года станет то, что в рамках выставки будет установлен телемост, объединяющий два выставочных зала.
В течение Недели будут проходить "круглые столы", международные семинары и конференции.
Завершит Неделю торжественное награждение победителей конкурса среди молодежи по разработке программного обеспечения "Best Soft Challenge" и отборочного турнира по компьютерным играм.
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