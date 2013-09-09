Неделя информационно-коммуникационных технологий "Infocom-2013" пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в Ташкенте будет проходить Неделя информационно-коммуникационных технологий "Infocom-2013", организаторами которой выступят Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, Координационный совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Ассоциация предприятий и организаций информационных технологий Узбекистана и ООО "GIB GROUP".

Неделю откроет пресс-конференция и подведение итогов Интернет-фестиваля Национального домена UZ.

Конкурсная программа включает в себя 10 тематических и 2 специальные номинации.

24 сентября пройдет Национальный саммит по информационно-коммуникационным технологиям, в котором будут представлены доклады о достижениях и результатах в области информационной сферы.

Также состоится информационная выставка, которая в этом году одновременно пройдет в Ташкенте и Джизаке. Отличительной особенностью этого года станет то, что в рамках выставки будет установлен телемост, объединяющий два выставочных зала.

В течение Недели будут проходить "круглые столы", международные семинары и конференции.

Завершит Неделю торжественное награждение победителей конкурса среди молодежи по разработке программного обеспечения "Best Soft Challenge" и отборочного турнира по компьютерным играм.

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