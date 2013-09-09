Жители махалли "Умид" провели благотворительную акцию

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. По инициативе махаллинского схода граждан "Умид" города Навои в минувшие выходные было организовано праздничное мероприятие для проведения "дней рождения" мальчишек и девчонок из малообеспеченных и многодетных семей.

В празднике приняли участие аксакалы и бабушки, активисты махали и конечно же дети, виновники торжества.

На благотворительные средства, выделенные жителями махалли, предпринимателями и местными депутатами всем именинникам, а их было более десяти, купили красивую одежду и обувь, организовали специальные подарки, накрыли столы с пловом и сладостями.

Местные таланты организовали концерт, где звучала музыка и песни на различных языках.

Как рассказала корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" председатель схода граждан Гулбахор Бобомуродова, благодаря активистам махали, депутатам и предпринимателям в махалле будут проведены еще несколько различных благотворительных мероприятий, приуроченных к "Году благополучия и процветания".

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