Президенту Узбекистана Исламу Каримову вручили орден за вклад в развитие Паралимпийского движения в Узбекистане и Азии

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в гостинице Grand-Mir прошел первый день Ташкентской Международной конференции на тему "Развитие Паралимпийского движения в Азии", в которой приняли участие делегаты из 23 азиатских стран, Азиатского Паралимпийского комитета и, в частности, президент Азиатского Паралимпийского комитета Зайнал Абидин Бин Абу Зарин, делегаты исполнительного комитета Инчонских Паралимпийских игр и другие.

В ходе конференции поднимались вопросы развития Азиатского Паралимпийского движения по программе до 2020 года, развития спорта, социальной поддержки инвалидов, занимающихся паралимпийскими видами спорта, и увеличения числа участников соревнований.

Стоит отметить, что по итогам мероприятия президентом Азиатского Паралимпийского комитета было объявлено, что Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов удостоен ордена за вклад в развитие Паралимпийского движения в Узбекистане и Азии.

Конференция продлится до 11 сентября.

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