Итоги оздоровительного сезона подвели в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября в Федерации профсоюзов Узбекистана прошла пресс-конференция, организованная Советом Федерации профсоюзов Узбекистана.

На повестку дня было вынесено подведение итогов летних оздоровительных лагерей, прошедших с 26 мая по 30 августа. Также был обсужден план работы на 2014 год.

Было отмечено, что в ходе прошедшего летнего оздоровительного сезона была организована работа 1058 лагерей, из них в стационарных лагерях отдохнуло 155 тысяч детей и 138 тысяч детей отдохнули в 790 дневных лагерях.

Было подчеркнуто, что общая сумма, направленная на развитие лагерей, составила 34 млрд. сумов.

Во время пресс-конференции было отчитано, что в соответствии на 2012-2013 годы капитально отремонтировано 19 лагерей, реконструировано 13 и построено 4 новых оздоровительных лагеря.

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